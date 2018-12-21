В ДНР разрешили работать частным нотариусам

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-21T14:19:52+03:00

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Сегодня, 21 декабря, парламентарии рассмотрели законопроект «О нотариате», разработанный депутатом НС Андреем Баевским совместно с Министерством юстиции ДНР. Об этом сообщает пресс-служба НС ДНР.

- Законопроектом предлагается внедрить смешанную форму нотариата, которая предполагает одновременное функционирование частных и государственных нотариусов в ДНР, - рассказал о сути предложенных изменений Андрей Баевский. - Основное преимущество смешанной формы нотариата – предоставление возможности выбора для заинтересованных лиц при обращении за совершением нотариальных действий к частному или государственному нотариусу. Также введение смешанной формы позволит минимизировать расходы из республиканского бюджета на государственные нотариальные конторы. При этом облагаемые налогом доходы от независимой профессиональной нотариальной деятельности выступают источником его пополнения.

Кстати, смешанная форма нотариата действует в Российской Федерации. В ДНР же до этого были только государственные нотариусы.

Новый закон, который депутаты приняли в двух чтениях в течение одного заседания, определяет порядок и условия работы государственных и частных нотариусов, аспекты делопроизводства, а также размеры тарифов за услуги.