За прошедшую неделю ВСУ 144 раза нарушили режим прекращения огня

СЕГОДНЯ 14:00 2018-12-21T14:00:12+03:00

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На данный момент в Донбассе действует бессрочное «Школьное» перемирие, которое совершенно не соблюдается. Украина продолжает нарушать взятые на себя обязательства и подписанные договорённости. За прошедшую неделю украинские силовики 144 раза нарушили режим прекращения огня.

— По двадцати двум населенным пунктам Республики противник выпустил шестьдесят одну мину калибром 120 и 82 мм, — подвёл неутешительные итоги недели заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

При этом из шестидесяти одной мины тридцать три были калибром 120 миллиметров. Кроме того, украинские силовики применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, вчерашним обстрелом со стороны ВСУ в посёлке шахты «Трудовская» было повреждено пять жилых домов (подробнее). Этим утром украинская армия открыла миномётный огонь по Саханке (подробнее). Всего за минувшие сутки было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня (подробнее).