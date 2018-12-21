Солдата ВСУ убили в Донбассе за бутылку водки
Командование 53-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ, действующей Луганской области, скрыло факт убийства бойца сослуживцем, выдав инцидент за дезертирство. Об этой дикой истории рассказала жительница поселка Тошковка Попаснянского района.
- Женщина сообщила на горячую линию Генеральной прокуратуры ЛНР, что, работая во вспомогательной службе 53-й бригады, в октябре стала свидетелем жестокого убийства, – проинформировал представитель Генеральной прокуратуры Республики Кирилл Белов. - Рядовой Харченко, будучи в нетрезвом состоянии, в упор расстрелял из автомата Калашникова своего сослуживца Ятченко из-за отказа принести ему из Тошковки бутылку водки. Старшие офицеры 53-й бригады скрывают истинные мотивы убийства рядового от вышестоящего руководства, выдавая его за дезертирство.
Ранее в Генеральной прокуратуре ЛНР рассказали о том, что на горячую линию ведомства поступила информация о сокрытии командованием 14-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ факта самоубийства военнослужащего, который был списан на боевые потери.