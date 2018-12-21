Солдата ВСУ убили в Донбассе за бутылку водки

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-21T13:56:10+03:00

На передовой какие только «развлечения» не придумывают бойцы ВСУ. Фото: m.fishki.net

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Командование 53-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ, действующей Луганской области, скрыло факт убийства бойца сослуживцем, выдав инцидент за дезертирство. Об этой дикой истории рассказала жительница поселка Тошковка Попаснянского района.

- Женщина сообщила на горячую линию Генеральной прокуратуры ЛНР, что, работая во вспомогательной службе 53-й бригады, в октябре стала свидетелем жестокого убийства, – проинформировал представитель Генеральной прокуратуры Республики Кирилл Белов. - Рядовой Харченко, будучи в нетрезвом состоянии, в упор расстрелял из автомата Калашникова своего сослуживца Ятченко из-за отказа принести ему из Тошковки бутылку водки. Старшие офицеры 53-й бригады скрывают истинные мотивы убийства рядового от вышестоящего руководства, выдавая его за дезертирство.

Ранее в Генеральной прокуратуре ЛНР рассказали о том, что на горячую линию ведомства поступила информация о сокрытии командованием 14-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ факта самоубийства военнослужащего, который был списан на боевые потери.