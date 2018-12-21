2018-12-21T13:25:52+03:00
Политика

Киев отправляет резервистов на передовую в Донбассе

Украинцы, призванные в ВСУ на военные сборы, пройдут боевое слаживание в Станице Луганской
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Жителей Луганской области отправят на передовую не картошку жарить. Фото: kurs.if.uaЖителей Луганской области отправят на передовую не картошку жарить. Фото: kurs.if.ua
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Представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов сообщил, что 18 декабря на горячую линию Генпрокуратуры обратился житель Северодонецка. Он рассказал, что городской военкомат объявил о проведении пятисуточных военных сборов с оперативным резервом второй очереди. Во время их будет проводиться боевое слаживание батальона территориальной обороны.

- Однако, по словам заявителя, на самом деле планируется переброска резервистов на линию соприкосновения в район Станицы Луганской, – сказал представитель Генпрокуратуры ЛНР. - Он также отметил, что многие жители Северодонецка не желают идти на сборы и пытаются уклониться от призыва.

Кирилл Белов отметил, что вся информация, поступающая в Генеральную прокуратуру по горячей линии, тщательно фиксируется и проверяется, а затем при необходимости передается в компетентные министерства и ведомства.

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