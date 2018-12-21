Киев отправляет резервистов на передовую в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-21T13:25:52+03:00

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Представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов сообщил, что 18 декабря на горячую линию Генпрокуратуры обратился житель Северодонецка. Он рассказал, что городской военкомат объявил о проведении пятисуточных военных сборов с оперативным резервом второй очереди. Во время их будет проводиться боевое слаживание батальона территориальной обороны.

- Однако, по словам заявителя, на самом деле планируется переброска резервистов на линию соприкосновения в район Станицы Луганской, – сказал представитель Генпрокуратуры ЛНР. - Он также отметил, что многие жители Северодонецка не желают идти на сборы и пытаются уклониться от призыва.

Кирилл Белов отметил, что вся информация, поступающая в Генеральную прокуратуру по горячей линии, тщательно фиксируется и проверяется, а затем при необходимости передается в компетентные министерства и ведомства.