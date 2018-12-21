В результате вчерашнего обстрела Донецка повреждены пять домов на Трудовских

СЕГОДНЯ 12:46 2018-12-21T12:46:31+03:00

Остекление многоквартирного дома и четыре жилых дома были повреждены вчера вечером, в 19:30

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Вчера, 20 декабря, в 19:30 Вооружённые силы Украины в очередной раз открыли огонь по Донецке и снова под огонь попал посёлок шахты «Трудовская» на севере столицы. В результате были повреждены пять жилых домов.

— Вчера около 19:30 украинские силовики обстреляли поселок шахты Трудовская, зафиксированы повреждения жилого фонда. Так, по улице Косарева,6 в многоэтажном доме повреждено остекление в двух квартирах, по улице Гастелло 2 и 4 повреждены два частных дома, еще два частных дома повреждены по улице Белореченская, — рассказал Донецкому Агентству Новостей глава районной администрации Максим Жуковский.

В частных домах посёлка повреждены кровли и окна. На данный момент на место происшествия выехали представители СЦКК, чтобы зафиксировать повреждения и подробнее разобраться в результатах обстрела.

Информации о жертвах пока нет.

Также известно, что обстрел вёлся из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано 21 нарушения режима прекращения огня (подробнее), а этим утром украинские силовики нанесли миномётный удар по Саханке (подробнее).