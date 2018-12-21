Ровеньки и Красный Луч в ЛНР снова с водой

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-21T12:36:35+03:00

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Вечером 20 декабря аварийно-ремонтные бригады предприятия «Лугансквода» устранили три утечки на трубопроводе, после чего начался процесс выполнения технологического регламента по заполнению водовода.

- В 8.40 21 декабря вода начала поступать в город Ровеньки, на данном этапе проводится заполнение городских резервуаров питьевой водой, после наполнения которых будет проводиться ее подача в разводящие водопроводные сети города, - говорится в сообщении пресс-службы «Луганскводы».

Также 20 декабря специалисты «Луганскводы» устранили порыв на магистральном водоводе «Яновская насосная станция второго подъема – Яновская насосная станция третьего подъема». В результате было восстановлено водоснабжение потребителей в Вахрушево и в западной части Красного Луча.