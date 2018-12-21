Украинские силовики этим утром обстреляли Саханку из миномётов

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-21T11:05:20+03:00

Огонь открыли в 08:30 и выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров

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Вооружённые силы Украины постоянно обстреливают Юг Донецкой Народной Республики. Этим утром, 21 декабря, под огонь украинских силовиков попал населённый пункт Саханка.

— В 08:30 Вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Саханка из миномётов калибром 120 миллиметров, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

На данный момент известно, что по Саханке выпустили12 мин калибром 120 миллиметров.

Информация о жертвах и разрушениях в населённом пункте юга Республики пока не поступало.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти двести различных боеприпасов, среди которых миномёты и зенитные установки (подробнее).

Также отметим, что во время встречи в Минске 19 декабря Украина отказалась обсуждать введение в Донбассе Рождественского перемирия.