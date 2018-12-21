Украинские силовики этим утром обстреляли Саханку из миномётов
Вооружённые силы Украины постоянно обстреливают Юг Донецкой Народной Республики. Этим утром, 21 декабря, под огонь украинских силовиков попал населённый пункт Саханка.
— В 08:30 Вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Саханка из миномётов калибром 120 миллиметров, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
На данный момент известно, что по Саханке выпустили12 мин калибром 120 миллиметров.
Информация о жертвах и разрушениях в населённом пункте юга Республики пока не поступало.
Напомним, за минувшие сутки украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти двести различных боеприпасов, среди которых миномёты и зенитные установки (подробнее).
Также отметим, что во время встречи в Минске 19 декабря Украина отказалась обсуждать введение в Донбассе Рождественского перемирия.