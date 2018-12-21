ВСУ выпустили по ДНР почти двести боеприпасов

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-21T10:29:06+03:00

Больше всего досталось Донецкому и Мариупольскому направлению, но и в Горловке нет тишины

Изменить размер текста: A A

Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать ДНР, применяя всё больше и больше боеприпасов. За минувшие сутки было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево); Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, пос. ш-ты Трудовская), Старомихайловка, Ленинское, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В общей сложности по территории Республики выпустили 194 единицы различных боеприпасов, среди которых миномёты калибром 120 миллиметров, зенитные установки, РПГ и СПГ, АГС, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, что сейчас все войска Республики продолжают готовится к возможному скорому наступлению украинских войск.