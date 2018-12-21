2018-12-21T09:54:54+03:00
Политика

На Украине готовят новый порядок выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР

Документ рассмотрят в Кабинете министров лишь в 2019 году
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Многие жители республик Донбасса выживают за счет «пенсионного туризма». Фото: Скриншот видео YouTube/Михаил СВЕТЛОВМногие жители республик Донбасса выживают за счет «пенсионного туризма». Фото: Скриншот видео YouTube/Михаил СВЕТЛОВ
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- Там у нас очень много дыр по внутренне перемещенным лицам, - заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. - Будем думать, как нормировать и сделать так, чтобы там дыр не было. Я не форсирую события.

Сейчас в Министерстве социальной политики готовят новый порядок выплаты пенсий гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольных украинским властям территориях. Делается это с учетом решения Верховного суда, который признал незаконность проведения проверок переселенцев. Судя по словам Ревы, в ведомстве не спешат с подготовкой документа, который касается миллионов дончан и луганчан.

- Для того, чтобы знать, кому платишь, надо физически идентифицировать человека, если он живет на неподконтрольной территории, - объяснил министр. - Если он получает пенсию по доверенности или по чему-то другому, то вы его видите? Кто его видит? Жив он или умер, откуда мы можем узнать, если там нет ни органов власти, ни подразделений Министерства юстиции.

Между прочим, заместитель председателя Агентства ООН по делам беженцев Ноэль Калхун заявила, что Украина должна выполнять свои обязательства перед жителями ДНР и ЛНР.

- Государство должно выполнять гуманитарные обязательства относительно своих граждан, даже если они проживают на территории, которую правительство временно не контролирует. Это не значит, что государство может делать все, что делало обычно, но закон таков, что государство, по крайней мере, должно делать все, что в его силах, - отметила представительница ООН.

Тем временем, на переговорах в Минске представители Киева отказали в Красному Кресту в возможности доставлять пенсию малоподвижным жителям ДНР и ЛНР

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