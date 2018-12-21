Количество обстрелов ЛНР выросло вдвое за прошедшие сутки

СЕГОДНЯ 09:19 2018-12-21T09:19:21+03:00

Под массированный огонь миномётов и БМП попали населённые пункты Логвиново, Калиновка, Желобок и Смелое

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Украинские силовики не собираются останавливаться, что подтверждается не только прошедшей 19 декабря в Минске встречей Контактной группы, когда Украина отказалась согласовывать перемирие, но и возросшим на следующий день после минских переговоров количеством обстрелов. За минувшие сутки, 20 декабря, их зафиксировано шесть.

— Под обстрел вооружённых формирований Украины попали позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Логвиново, Калиновка, Желобок и Смелое, — сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК.

Отметим, что населённый пункт Логвиново трижды обстреляли за вчерашний день. В 16:50 по нему выпустили 7 осколочных гранат БМП-1, через шесть часов, в 22:45, по нему выпустили ещё 11 осколочных гранат БМП-1. В 15 минут 1 уже этого дня Логвиново опять подвергся обстрелу из БМП-1.

Всего за минувшие сутки по территории ЛНР выпустили 2 мины калибром 120 миллиметров, 28 мин калибром 82 миллиметра, 28 осколочных гранат БМП-1, 2 осколочные гранаты РПГ-7, 29 гранат АГС-17.

Напомним, во время встречи в Минске, 19 декабря, Украина отказалась обсуждать вопрос нового перемирия.