2018-12-21T07:51:45+03:00
Политика

В Донецке откроют еще два регистрационных центра

В Министерстве юстиции рассказали о перспективах развития системы ЕРЦ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Фото: minjust-dnr.ruФото: minjust-dnr.ru
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- В связи с тем, что пропускная способность единого расчетного центра (ЕРЦ) города Донецка, который находится по проспекту Ильича, 17 в, ограничена, появилась необходимость увеличить количество ЕРЦ по Республике, — проинформировал министр юстиции Юрий Сироватко.

В рамках этой программы 28 ноября был открыт Ворошиловский межрайонный единый регистрационный центр города Донецка по обслуживанию собственников недвижимого имущества, расположенного на территории Ворошиловского, Киевского и Калининского районов столицы.

Также в планах на этот год и начало следующего — открытие еще двух межрайонных ЕРЦ для обслуживания оставшихся 6 районов Донецка, а если возникнет необходимость, ЕРЦ будут открыты в каждом из 9 районов нашего города.

Программа касается не только Донецка. Сейчас идет работа по поиску помещений и набору кадров в ЕРЦ в других населенных пунктах Республики.

Сейчас в Республике ЕРЦ работают в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Снежном и Старобешево. В центрах оказывают государственные и муниципальные услуги по приему и выдаче документов физическим и юридическим лицам по принципу «единого окна».

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