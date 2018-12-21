2018-12-21T07:37:24+03:00
Политика

Полицейскому, ранившего в Донецке водителя, «светит» 10 лет тюрьмы

По факту превышения полномочий сотрудником МВД ДНР возбуждено уголовное дело
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На Горной в Донецке находится строительный и автомобильный рынок. Фото: yandex.ua/mapsНа Горной в Донецке находится строительный и автомобильный рынок. Фото: yandex.ua/maps
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Прокуратура Киевского района Донецка возбудила уголовное дело в отношении сотрудника специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД ДНР, который 10 декабря открыл огонь по гражданскому автомобилю и ранил водителя.

- На участке автодороги по улице Горной в Киевском районе сотрудник СОБР, выйдя за рамки полномочий, предоставленных ему Законом ДНР «О полиции», произвел несколько выстрелов из табельного оружия в сторону автомобиля, водитель которого не остановился на требование сотрудников ДПС ГАИ. В результате инцидента водитель транспортного средства получил огнестрельное ранение в голову, - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре отметили, что полицейский совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с причинением тяжких последствий. Прокуратурой Киевского района Донецка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. б ч. 3 ст. 338 УК ДНР.

Человек, совершивший данный вид преступления, может быть лишен свободы на срок от трёх до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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