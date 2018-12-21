Гумконвой из России привез в Донецк 40 тонн новогодних подарков

СЕГОДНЯ 07:22 2018-12-21T07:22:31+03:00

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- 20 декабря в Донецкую Народную Республику прибыл 84-й по счету гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. – Общий вес груза составил более 310 тонн.

28 белых КамАЗов привезли продуктовые наборы для детей в возрасте от 0 до 3 лет. Всего таких наборов 36 279 штук. А еще привезли 40 тонн новогодних подарков для юных жителей Республики. Их получат в первую очередь воспитанники детских домов и интернатов. Подарки собирали в разных регионах России. А распределением займется республиканская госкомиссия.

Также из РФ доставили в Республику различное медицинское имущество. Разгружали помощь на складах хранения гумпомощи в Донецке.