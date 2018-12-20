2018-12-20T23:16:35+03:00
Политика

ВСУ обстреляли двенадцать населенных пунктов ДНР

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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За прошедшие сутки зафиксировано двадцать нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины, которые вели огонь по районам двенадцати населенных пунктов Республики. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

- На Горловском направлении боевики 58-й мотопехотной бригады под командованием военного преступника драпового вели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия населенных пунктов Зайцево и поселка шахты им. Гагарина, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

На Донецком направлении ВСУ обстреляли Докучаевск, Спартак, Александровку, Крутую балку Ясиноватую, Старомихайловку и поселок Трудовские Петровского района Донецка.

- Огонь велся с позиций 28-й и 92-й механизированных бригад под командованием военных преступников Марченко и Кокорева и 57-й мотопехотной бригады под командованием военного преступника Мишанчука из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия по населенным пунктам, - сообщили в НМ ДНР.

На Мариупольском направлении обстрелу подверглись Ленинское, Саханка и Коминтерново.

- Эти населенные пункты обстреливали боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача и 128-й горно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Собко из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, - рассказали в оборонном ведомстве ДНР.

Жертвы и разрушения уточняются.

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