ВСУ обстреляли двенадцать населенных пунктов ДНР
За прошедшие сутки зафиксировано двадцать нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины, которые вели огонь по районам двенадцати населенных пунктов Республики. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
- На Горловском направлении боевики 58-й мотопехотной бригады под командованием военного преступника драпового вели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия населенных пунктов Зайцево и поселка шахты им. Гагарина, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.
На Донецком направлении ВСУ обстреляли Докучаевск, Спартак, Александровку, Крутую балку Ясиноватую, Старомихайловку и поселок Трудовские Петровского района Донецка.
- Огонь велся с позиций 28-й и 92-й механизированных бригад под командованием военных преступников Марченко и Кокорева и 57-й мотопехотной бригады под командованием военного преступника Мишанчука из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия по населенным пунктам, - сообщили в НМ ДНР.
На Мариупольском направлении обстрелу подверглись Ленинское, Саханка и Коминтерново.
- Эти населенные пункты обстреливали боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача и 128-й горно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Собко из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, - рассказали в оборонном ведомстве ДНР.
Жертвы и разрушения уточняются.