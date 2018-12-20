Украина хочет развязать активные боевые действия в Донбассе любой ценой

20 Дек. 23:02 2018-12-20T23:02:24+03:00

Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК

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Украинское командование намерено в ближайшее время развязать на территории ДНР и ЛНР активные боевые действия любой ценой Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

- Украинское руководство намерено в ближайшее время развязать на земле Донбасса активные боевые действия любыми способами, вплоть до чудовищных провокаций, экологических и гуманитарных катастроф, - заявил он.

Об этом, по словам Якубова, говорят статистические показатели работы представителей СЦКК, а также данные из отчетов ОБСЕ, свидетельствующие о возрастающих угрозах эскалации конфликта на линии разграничения сторон и активной концентрации в регионе тяжелых вооружений украинской оккупационной армии.

- Складывается впечатление, что украинское руководство находится в плену каких-то иллюзий. Будущее часто бывает не таким, как представлялось, и в напоминание Киеву об этом – оплаченный кровью опыт потери своих солдат в Иловайском и Дебальцевском котлах, а также тысячи жертв среди мирных граждан, - подчеркнул Якубов.