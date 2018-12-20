2018-12-20T22:07:21+03:00
Политика

Никонорова и Дейнего: Украина может разрушить мирный процесс

Министры иностранных дел Республик Донбасса сделали совместное заявление
Никита МАКАРЕНКОВ
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Если недальновидная политика руководства Украины, направленная на эскалацию напряженности и военной опасности в Донбассе, будет реализована, это приведет к полному краху мирного процесса, который был с огромным трудом организован усилиями России, Германии и Франции. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.

- Особую озабоченность вызывает масштабная передислокация украинских тяжелых вооружений и бронетехники к линии соприкосновения. Такое поведение официального Киева вызывает серьезные опасения насчет его истинных намерений по организации военных провокаций в Донбассе, которые могут привести к экологическим и гуманитарным катастрофам, - говорится в тексте заявления.

Они подчеркнули, что все попытки Республик Донбасса заключить с Украиной перемирие к началу Нового года закончились безрезультатно.

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