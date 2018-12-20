21 декабря будет ограничено движение в центре Донецка

20 Дек. 16:48 2018-12-20T16:48:50+03:00

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21 декабря в центре Донецка с 12:00 до окончания мероприятия будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного муниципального транспорта.

- Ограничение движения связано с проведением массовых мероприятий, посвященных открытию Республиканской новогодней ёлки, - сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Ограничения коснутся следующих участков дорог:

— по ул. Артема — от пр-т Богдана Хмельницкого до пр-т 25-летия РККА;

— по ул. Постышева — от пр-т Театральный до пр-т 25-летия РККА;

— пр-т Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;

— пр-т Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— пр-т Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

— бул. Пушкина — от пр-т Комсомольский до бул. Шевченко.