Завтра в Донецке откроется главная елка Республики
На главной площади столицы пройдет праздничный концерт и дискотека
Новогодняя елка Донецка в прошлом году. Фото: fusion-illumination.com
Изменить размер текста:
Завтра на площади Ленина откроется главная елка Донецкой Народной Республики.
Церемония зажжения произойдет в 17:00-17:15.
После этого горожан ждет праздничный концерт и дискотека, которая закончится в 20:00.
А с 15:00 до 17:00 на центральной площади города пройдет театрализованная концертная программа и городской конкурс «Арт-елка».
Запланирована и ярмарка новогодних украшений и подарков ручной работы. Всех будут угощать горячим чаем.
Для любителей селфи будет организована фото-зона – «Трон желаний».