Завтра в Донецке откроется главная елка Республики

20 Дек. 16:38 2018-12-20T16:38:56+03:00

Новогодняя елка Донецка в прошлом году. Фото: fusion-illumination.com

На главной площади столицы пройдет праздничный концерт и дискотека

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Завтра на площади Ленина откроется главная елка Донецкой Народной Республики.

Церемония зажжения произойдет в 17:00-17:15.

После этого горожан ждет праздничный концерт и дискотека, которая закончится в 20:00.

А с 15:00 до 17:00 на центральной площади города пройдет театрализованная концертная программа и городской конкурс «Арт-елка».

Запланирована и ярмарка новогодних украшений и подарков ручной работы. Всех будут угощать горячим чаем.

Для любителей селфи будет организована фото-зона – «Трон желаний».