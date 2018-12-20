В донецкой филармонии юные музыканты выступали с профессионалами камерного оркестра «Виола»

20 Дек. 16:15 2018-12-20T16:15:41+03:00

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В концертном зале имени Сергея Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии состоялся Гала-концерт Республиканского конкурса на лучшее исполнение произведений для солистов с оркестром «Путь к совершенству».

- Этот конкурс был организован министерством культуры ДНР при поддержке Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, - рассказывают в минкульте Республики. - В нем приняли участие учащиеся и студенты образовательных учреждений культуры из городов Донецк, Горловка, Енакиево и других городов ДНР.

- Конкурс направлен, прежде всего, на поддержку и развитие нашей талантливой молодежи. Если сказать честно мы на этих детей делаем большую ставку. Это будущие музыканты, преподаватели. Это будущая культура нашей Донецкой Народной Республики,- отметил Министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Всем победителям конкурса от Главы Донецкой Народной Республики были вручены сертификаты на 5 тысяч рублей.