Для участия в боевых действиях на стороне Украины прибыли военные из Литвы, Дании и Швеции
Для участия в военных действиях в Донбассе на сторону Украины прибыли иностранцы – военные из Литвы, Дании и Швеции. Об этом сообщил атаман Международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов.
- В Генеральную прокуратуру ЛНР поступила информация о членах экстремистских организаций и западных инструкторах, которых вербуют для участия в карательных операциях, - сказал он.
Известно, что в учебном центре города Старичи Львовской области литовских военнослужащих майора Линаса Ракискаса и сержанта Александра Ергарда подготавливают для переброски в зону боевых действий в Донбассе.
- Кроме того, на территории Украины находятся офицер из Дании Николай Кристенсен и военные из Швеции – майор Маркус Арклоф Гранде и сержант Филлип Берглунд, - добавил Селиванов.