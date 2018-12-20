2018-12-20T16:08:05+03:00
Политика

Для участия в боевых действиях на стороне Украины прибыли военные из Литвы, Дании и Швеции

Сейчас они готовятся к переброске во львовском учебном центре
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Для участия в военных действиях в Донбассе на сторону Украины прибыли иностранцы – военные из Литвы, Дании и Швеции. Об этом сообщил атаман Международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов.

- В Генеральную прокуратуру ЛНР поступила информация о членах экстремистских организаций и западных инструкторах, которых вербуют для участия в карательных операциях, - сказал он.

Известно, что в учебном центре города Старичи Львовской области литовских военнослужащих майора Линаса Ракискаса и сержанта Александра Ергарда подготавливают для переброски в зону боевых действий в Донбассе.

- Кроме того, на территории Украины находятся офицер из Дании Николай Кристенсен и военные из Швеции – майор Маркус Арклоф Гранде и сержант Филлип Берглунд, - добавил Селиванов.

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