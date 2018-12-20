Украинские войска могут войти в Донбасс под видом миротворцев

20 Дек. 14:47 2018-12-20T14:47:47+03:00

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В Народной милиции ДНР заявили, что политики Украины совместно с западными кураторами рассматривают способы введения в зону конфликта военнослужащих НАТО под видом миротворческого контингента, при этом сперва отправят в Донбасс украинских военных.

– Иностранцы, понимают весь риск для своих военнослужащих из-за несогласованных действий с мировым сообществом и республиками, поэтому предлагают использовать «пушечное мясо» из украинских боевиков, переодетых в миротворцев, - рассказали в пресс-службе НМ ДНР.

Для этого представители Великобритании и командиры ВСУ проводят отбор кандидатов среди сержантского и младшего офицерского состава для участия в многонациональных курсах подготовки к миротворческим операциям в городе Вишков в Чехии.

- Курсы будут проходить три недели и первые подготовленные украинские «боевики-миротворцы» вернутся на Украину уже в начале января, - отметили в оборонном ведомстве.