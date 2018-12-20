Пушилин: Готовятся провокации на предприятиях химической направленности

20 Дек. 14:36 2018-12-20T14:52:33+03:00

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Разведкой ДНР получены новые данные, подтверждающие подготовку киевским режимом под руководством западных кураторов масштабной провокации против собственного народа, способной привести к массовым человеческим жертвам.

«Спецслужбы Украины планируют провести диверсию на экологически опасных предприятиях вблизи линии соприкосновения сторон с последующим обвинением в преступлении России и Республик Донбасса. Это, прежде всего, предприятия, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества.

В качестве другого варианта рассматривается применение боевого отравляющего вещества, якобы выпущенного с территории ДНР. Есть данные, что американцами для придания правдоподобности обвинений ДНР и России уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами. Считаю, что целью провокации является развязывание боевых действий в Донбассе и отмена выборов президента Украины, шансов на победу в которых у Порошенко нет.

Операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании.

Западные военные разведчики на основании отработанной в Сирии методики уже расписали для киевского режима план действий. Ведется работа по созданию на Украине аналога сирийских «Белых касок», которые, по замыслу авторов, должны фиксировать последствия отравления населения и фальсифицировать видеоматериалы, якобы доказывающие причастность к антигуманным акциям сил ополчения и России.

Обращаемся к мировому сообществу, ООН, ОБСЕ и другим гуманитарным миссиям с призывом не допустить развязывания широкомасштабных военных действий в Донбассе. Мы не хотим невинных жертв среди мирного населения», - сказал Пушилин.