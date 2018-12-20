2018-12-20T14:52:33+03:00
Политика

Пушилин: Готовятся провокации на предприятиях химической направленности

Глава ДНР призвал администрации городов республики подготовиться к наступлению ВСУ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

Разведкой ДНР получены новые данные, подтверждающие подготовку киевским режимом под руководством западных кураторов масштабной провокации против собственного народа, способной привести к массовым человеческим жертвам.

«Спецслужбы Украины планируют провести диверсию на экологически опасных предприятиях вблизи линии соприкосновения сторон с последующим обвинением в преступлении России и Республик Донбасса. Это, прежде всего, предприятия, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества.

В качестве другого варианта рассматривается применение боевого отравляющего вещества, якобы выпущенного с территории ДНР. Есть данные, что американцами для придания правдоподобности обвинений ДНР и России уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами. Считаю, что целью провокации является развязывание боевых действий в Донбассе и отмена выборов президента Украины, шансов на победу в которых у Порошенко нет.

Операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании.

Западные военные разведчики на основании отработанной в Сирии методики уже расписали для киевского режима план действий. Ведется работа по созданию на Украине аналога сирийских «Белых касок», которые, по замыслу авторов, должны фиксировать последствия отравления населения и фальсифицировать видеоматериалы, якобы доказывающие причастность к антигуманным акциям сил ополчения и России.

Обращаемся к мировому сообществу, ООН, ОБСЕ и другим гуманитарным миссиям с призывом не допустить развязывания широкомасштабных военных действий в Донбассе. Мы не хотим невинных жертв среди мирного населения», - сказал Пушилин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВСУ обстреляли двенадцать населенных пунктов ДНР
Украина хочет развязать активные боевые действия в Донбассе любой ценой
Никонорова и Дейнего: Украина может разрушить мирный процесс
21 декабря будет ограничено движение в центре Донецка
Завтра в Донецке откроется главная елка Республики
ДонНУ проводит акцию «Студент на один день» - вспомнить студенчество приглашаются все желающие
В донецкой филармонии юные музыканты выступали с профессионалами камерного оркестра «Виола»
Для участия в боевых действиях на стороне Украины прибыли военные из Литвы, Дании и Швеции
Украинские войска могут войти в Донбасс под видом миротворцев
Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном