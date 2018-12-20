2018-12-20T13:45:17+03:00
Политика

Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы

Обучение проходит под Горловкой
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Западные инструкторы в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» обучают солдат Вооруженных сил Украины управлению ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил атаман Международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов.

- В районе Горловки проходит подготовка операторов ударных беспилотников Украины, - говорит он. - То есть, понимая, что они нас в честном бою победить не могут, они боятся лично воевать, брать в руки автоматы, подниматься из окопа и идти на наших военнослужащих.

Селиванов заявил, что Австралия и Франция осуществляют подготовку наемников для участия в «ООС», а также передал соответствующие материалы в Генеральную прокуратуру ЛНР.

- Фактически эти все люди - граждане иностранных государств, их правительства, Франции и других стран НАТО, они занимаются тем, что они чистой воды действуют по рецепту запрещенной террористической организации, которая сбрасывает бомбы и гранаты с беспилотников, убивая людей. Вот точно так же делают и эти люди, - заявил Алексей Селиванов.

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