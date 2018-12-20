Украина три раза обстреляла ЛНР
В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины трижды обстреляли территорию ЛНР.
- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Лозовое, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Обстрелы велись из различного вооружения.
- Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), стрелкового оружия, - добавили в НМ ЛНР.
Напомним, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР около трехсот боеприпасов по всем направлениям. Более массированному обстрелу подвергся поселок Старомихайловка, на западной окрине Донецка.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 291 единица, – отметили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.