2018-12-20T13:39:47+03:00
Политика

Украина три раза обстреляла ЛНР

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины трижды обстреляли территорию ЛНР.

- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Лозовое, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Обстрелы велись из различного вооружения.

- Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), стрелкового оружия, - добавили в НМ ЛНР.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР около трехсот боеприпасов по всем направлениям. Более массированному обстрелу подвергся поселок Старомихайловка, на западной окрине Донецка.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 291 единица, – отметили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

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