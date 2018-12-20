2018-12-20T12:04:54+03:00
Политика

За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей

Об этом говорится в докладе миссии ООН по правам человека.
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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С начала войны на территории Донбасса погибли более 3300 мирных жителей. Об этом говорится во вчерашнем докладе миссии ООН по правам человека на Украине.

- За период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2018 года, Управление ООН по правам человека зафиксировало 3020 жертв среди гражданского населения, - говорится в документе.

Это 1791 мужчина, 1045 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, чей пол не установлен.

- С учетом 298 погибших в авиакатастрофе рейса МН17 Малазийских авиалиний 17 августа 2014 года, общее количество гражданских лиц, погибших в результате конфликта, составляет по меньшей мере 3318. По оценкам, общее количество раненых гражданских лиц составляет от 7000 до 9000 человек, - говорится в документе.

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