2018-12-20T11:55:09+03:00
Политика

В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»

В компании сообщили, что произошла авария на сети передачи данных
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Вчера вечером жители районов Макеевки, Горловки и Донецка начали жаловаться – пропала связь мобильного оператора «Феникс».

- Не могу позвонить, выбивает, даже гудки не идут. А моя мама в больнице лежит, хочу узнать об ее самочувствии, но, увы…, - пишет в соцсети из Горловки Ирина Вадимова.

- Даже «бот» оператора не работает, - поддерживает ее макеевчанин Никита Жарких. – Пытался узнать, что случилось, через интернет.

Уже после полуночи в компании мобильного оператора «Феникс» сообщили, что на линии сети произошла авария.

- На сети Республиканского Оператора Связи c 23:45 наблюдается авария на сети передачи данных. На данный момент наблюдается глобальная деградация сервисов мобильной связи в Донецке и Макеевке. Мы работаем над устранением авариной ситуации, - говорится в сообщении.

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