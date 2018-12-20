В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
Вчера вечером жители районов Макеевки, Горловки и Донецка начали жаловаться – пропала связь мобильного оператора «Феникс».
- Не могу позвонить, выбивает, даже гудки не идут. А моя мама в больнице лежит, хочу узнать об ее самочувствии, но, увы…, - пишет в соцсети из Горловки Ирина Вадимова.
- Даже «бот» оператора не работает, - поддерживает ее макеевчанин Никита Жарких. – Пытался узнать, что случилось, через интернет.
Уже после полуночи в компании мобильного оператора «Феникс» сообщили, что на линии сети произошла авария.
- На сети Республиканского Оператора Связи c 23:45 наблюдается авария на сети передачи данных. На данный момент наблюдается глобальная деградация сервисов мобильной связи в Донецке и Макеевке. Мы работаем над устранением авариной ситуации, - говорится в сообщении.