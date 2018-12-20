2018-12-20T11:39:57+03:00
Политика

ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка

Всего за сутки по территории ДНР было выпущено около трехсот боеприпасов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Вчера около десяти часов вечера Вооруженные силы Украины вели массированный обстрел поселка Старомихайловка, что на западной окраине Донецка.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка – Старомихайловка, – говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК. - В общей сложности ВСУ выпустили по населенному пункту 12 мин калибром 120 мм.

А за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР около трехсот боеприпасов по всем направлениям.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 291 единица, – отметили в СЦКК.

Под огонь украинской армии попали поселки Александровка, Старомихайловка и шахты Трудовская на западе Донецка, район «Вольво-центра» на севере столицы, село Спартак к северу от города; Ясиноватая и село Крутая Балка; горловские поселки Зайцево и шахты имени Гагарина; Докучаевск, а также села Коминтерново и Саханка на юге ДНР.

- При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, - отметили в ведомстве.

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