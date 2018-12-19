Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе

19 Дек. 19:23 2018-12-19T19:23:05+03:00

Сейчас МГБ ДНР делает всё необходимое, чтобы вычислить конкретные объекты, на которых может прогреметь взрыв

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Разведка ДНР передаёт всё более и более тревожные новости с линии соприкосновения и территории Украины. Сейчас, исходя из данных разведки, совершенно точно понятно, что Киев готовит провокации, возможно даже теракт на одно из заводов, расположенных на территории Украины. Самая печальное то, что эти действия могут привести к масштабной экологической катастрофе.

— По данным нашей разведки операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании, — сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ДНР.

Сейчас МГБ Республики будет делать всё необходимое, чтобы выяснить, где и как может быть совершён этот теракт. На данный момент уже известны шесть наиболее вероятных объектов провокации:

- «Северодонецкое объединение Азот», г.Северодонецк;

- Константиновский химический завод, г.Константиновка;

- Авдеевский коксохимический завод, г.Авдеевка;

- Дзержинский фенольный завод, пгт Новгородское;

- Харьковский завод химических реактивов, г.Харьков;

- Металлургический комбинат «Азовсталь»

— Подтверждено намерения западных военных разведчиков создать аналог сирийских «Белых касок» на Украине с целью фиксации последствий отравления населения и фальсификации видеоматериалов, якобы доказывающих причастность к антигуманным акциям сил ополчения Народных Республик и России, — пояснили намерения Украины в МГБ Республики.

Кроме того, не исключено, что украинские силовики могут попытаться осуществить теракт и на территории ДНР.

Напомним, что разведка Республики неоднократно предупреждала о подготовке Украиной провокации на своей территории с целью обвинить в нём Республики Донбасса и на этой почве начать полномасштабное наступление.