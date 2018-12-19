2018-12-19T18:49:37+03:00
Политика

Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс

Хорошо, если бы его слова касались зенитных комплексов украинских боевиков, продолжающих обстреливать Донбасс в нарушение всех перемирий
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Сложно вспомнить, сколько всего он обещал украинцам. Фото: censor.net.uaСложно вспомнить, сколько всего он обещал украинцам. Фото: censor.net.ua
Изменить размер текста:

Освобождение "временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей" состоится обязательно и очень скоро. Об этом сегодня, 19 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с талантливой молодежью, передает пресс-служба главы государства.

Так, президент поблагодарил тех, кто приехал на встречу и продолжает заниматься наукой и образованием, даже когда их дома «захвачены страной-агрессором».

- Они являются тем якорем, который держит украинский Донбасс и обеспечивает возврат Украины и украинского суверенитета туда после освобождения, которое обязательно и очень скоро будет, – заявил Порошенко.

Также он подчеркнул важность поддержания и восстановления освобожденного Донбасса. Среди юных изобретателей на встрече были и представители Донецкой и Луганской областей.

- Когда я был в Брюсселе 13 декабря, мы договорились с Советом Европейского Союза начать специальные программы для Донетчины и Приазовья для того, чтобы восстановить инфраструктуру, обеспечить развитие муниципального транспорта, делать обновление микрорайона Мариуполя "Восточный", который был под ракетным обстрелом в 2015 году. Это будет символ единства всех украинцев, символ единства стран Европейского Союза, который помогает нам сохранять целостность страны и возрождать разрушенный войной Донбасс, – рассказал Порошенко.

«Это очень важно, чтобы мы видели, что мы должны бороться за Украину в Донбассе», – резюмировал глава государства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном