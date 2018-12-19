Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс

19 Дек. 18:49 2018-12-19T18:49:37+03:00

Хорошо, если бы его слова касались зенитных комплексов украинских боевиков, продолжающих обстреливать Донбасс в нарушение всех перемирий

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Освобождение "временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей" состоится обязательно и очень скоро. Об этом сегодня, 19 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с талантливой молодежью, передает пресс-служба главы государства.

Так, президент поблагодарил тех, кто приехал на встречу и продолжает заниматься наукой и образованием, даже когда их дома «захвачены страной-агрессором».

- Они являются тем якорем, который держит украинский Донбасс и обеспечивает возврат Украины и украинского суверенитета туда после освобождения, которое обязательно и очень скоро будет, – заявил Порошенко.

Также он подчеркнул важность поддержания и восстановления освобожденного Донбасса. Среди юных изобретателей на встрече были и представители Донецкой и Луганской областей.

- Когда я был в Брюсселе 13 декабря, мы договорились с Советом Европейского Союза начать специальные программы для Донетчины и Приазовья для того, чтобы восстановить инфраструктуру, обеспечить развитие муниципального транспорта, делать обновление микрорайона Мариуполя "Восточный", который был под ракетным обстрелом в 2015 году. Это будет символ единства всех украинцев, символ единства стран Европейского Союза, который помогает нам сохранять целостность страны и возрождать разрушенный войной Донбасс, – рассказал Порошенко.

«Это очень важно, чтобы мы видели, что мы должны бороться за Украину в Донбассе», – резюмировал глава государства.