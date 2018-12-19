Украина сорвала согласование Рождественского перемирия

19 Дек. 18:33 2018-12-19T18:33:49+03:00

Последняя надежда на установление предновогоднего перемирия на видеоконференцию, назначенную на 27 декабря

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Сегодня, 19 декабря, в Минске состоялась последняя в этом году встреча Контактной группы и очередной раунд мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Одним из самых главных вопросов этой встречи было установление предновогоднего перемирия, но его обсуждение оказалось сорвано.

— К сожалению, представители Киева заняли крайне деструктивную позицию в согласовании предпраздничного перемирия: по сути, без внятных причин, сорвали главнейший вопрос сегодняшней встречи, — сообщила Наталья Никонорова.

Между тем в качестве компромиссного варианта представители СММ ОБСЕ предложили сторонам провести видеоконференцию рабочей группы по безопасности 27 декабря, в рамках которой всё же согласовать долгожданное перемирие.

— Надеемся, что эта инициатива Миссии приведёт к положительному результату, а также станет гарантией сдерживания украинской агрессии, — добавила полпред ДНР.

Напомним, что подгруппа по вопросам безопасности очень долго не могла приступить к работе (подробнее).