Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Сегодня, 19 декабря, в Минске состоялась последняя в этом году встреча Контактной группы и очередной раунд мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Одним из самых главных вопросов этой встречи было установление предновогоднего перемирия, но его обсуждение оказалось сорвано.
— К сожалению, представители Киева заняли крайне деструктивную позицию в согласовании предпраздничного перемирия: по сути, без внятных причин, сорвали главнейший вопрос сегодняшней встречи, — сообщила Наталья Никонорова.
Между тем в качестве компромиссного варианта представители СММ ОБСЕ предложили сторонам провести видеоконференцию рабочей группы по безопасности 27 декабря, в рамках которой всё же согласовать долгожданное перемирие.
— Надеемся, что эта инициатива Миссии приведёт к положительному результату, а также станет гарантией сдерживания украинской агрессии, — добавила полпред ДНР.
Напомним, что подгруппа по вопросам безопасности очень долго не могла приступить к работе (подробнее).