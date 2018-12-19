Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась

19 Дек. 18:14 2018-12-19T18:14:28+03:00

Теперь школьники будут писать не просто диктант и изложение, а внесут туда творческий элемент

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В Республиканском центре развития и образования ЛНР было принято решение о внесении изменений в порядок проведения итоговой аттестации по русскому языку в 9-м и 11-м классах. Переходные и выпускные экзамена знакомы нам со школьной скамьи и все привыкли, что в 9-м классе мы пишем диктант, а в 11-м – изложение услышанного текста. Теперь всё будет не так просто.

— С начала учебного года мы начали эту работу, до этого наши ученики девятых классов писали диктант, а 11-х классов – изложение. Однако, в соответствии с образовательными стандартами, есть такое требование как метапредметные результаты. Это возможность ребенка применять знания, умения и навыки, полученные в школе на уроках, в любой жизненной ситуации. Поэтому форма работы меняется, — отметила директор центра Оксана Колесникова.

Теперь в 9-м классе школьники будут писать диктант с творческим заданием, а в 11-м – не изложение, а сочинение-рассуждение по теме услышанного текста. Его задача выслушать текст, а после, опираясь на его идею, написать свой собственный, совершенно аутентичный, в котором ребёнок сможет привести, аргументировать и развить свою точку зрения.

— С сентября мы активно работаем с педагогами, обучаем их, рассказываем о формах работы для того, чтобы они обучали детей и готовили их к этому, — добавила Оксана Колесникова.