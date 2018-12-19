"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме

19 Дек. 17:25 2018-12-19T17:32:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна открыл новогоднюю кампанию 19 декабря благотворительным показом спектакля «Три поросёнка».

В этот день в театре побывали учащиеся специализированной школы-интерната №6 Углегорска и дети погибших ополченцев из Донецка. Всего 94 человека. Праздничная программа для них началась возле большой Ёлки в фойе муздрамы. Любимые сказочные персонажи представили традиционную интермедию. В дальнейшем в период новогодних праздников подобные представления будут проходить перед каждым показом премьерных детских спектаклей на Большой сцене, сообщила пресс-служба театра.

Ребята первыми познакомились с новогодней экспозицией театрального музея, а затем стали зрителями сказки о дружбе и взаимопомощи «Три поросёнка». Благотворительный показ премьерного спектакля состоялся при содействии Общественной организации «Спортивно-патриотический клуб «ВЕЛЕС».

-Этот спектакль рассчитан на самых маленьких зрителей. Мы продолжаем воспитывать наших юных театралов, и, я думаю, что качественные сказки с хорошим концом и правильным смыслом будут этому способствовать. В интермедии и постановке «Три поросёнка» участвуют как действующие артисты театра, так и воспитанники школы-студии «Перспектива». Ребята успешно справляются со своими обязанностями, они любят театр и относятся к своей работе очень ответственно, - сказала перед показом генеральный директор-художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.

-Дети находятся в постоянном внимании и напряжении. В этой сказке нет искусственного интерактива, сидящие в зале, становятся соучастниками тех событий, которые происходят с тремя поросятами на сцене, - отметил Игорь Рыбчинский.

Добавим, что по окончании спектакля всем детям были вручены сладкие подарки от депутата Народного Совета ДНР, председателя Комитета по образованию, науке и культуре Натальи Волковой.

Напомним, что 22 декабря в Донецкой муздраме – день двух премьер: на Новой сцене будет показан спектакль «Три поросёнка», а на Большой – музыкальная сказка «Красная Шапочка». Новогодняя кампания в театре продлится до 20 января.