Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Сегодня, 19 декабря, в Минске проходит очередной раунд мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Впрочем, Украина явно не стремится к тому, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, о чём говорит отказ представителей Киева договорится о новом перемирии.
— На заседании представители Киева демонстративно покинули зал переговоров, тем самым подтвердив неготовность к согласованию перемирия, — сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики.
Сейчас координатор от СММ ОБСЕ делает всё возможное, чтобы заседание подгруппы по вопросам безопасности продолжилось.
Между тем к работе приступила Контактная группа, которая рассмотрит гуманитарные и экономические вопросы, а также вопросы безопасности. Известно, что на повестку дня вынесены вопросы обмена пленными, выплата пенсий и задолженностей, вопросы, связанные с работой мобильного оператора связи Vodafone, а также закон об особом статусе Донбасса.
Напомним, подгруппа по вопросам безопасности долгое время не могла преступить к полноценной работе (подробнее).