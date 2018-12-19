Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров

19 Дек. 17:07 2018-12-19T17:07:18+03:00

Подгруппа по вопросам безопасности всё-таки начала полноценную работу, но продлилась она недолго

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Сегодня, 19 декабря, в Минске проходит очередной раунд мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Впрочем, Украина явно не стремится к тому, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, о чём говорит отказ представителей Киева договорится о новом перемирии.

— На заседании представители Киева демонстративно покинули зал переговоров, тем самым подтвердив неготовность к согласованию перемирия, — сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики.

Сейчас координатор от СММ ОБСЕ делает всё возможное, чтобы заседание подгруппы по вопросам безопасности продолжилось.

Между тем к работе приступила Контактная группа, которая рассмотрит гуманитарные и экономические вопросы, а также вопросы безопасности. Известно, что на повестку дня вынесены вопросы обмена пленными, выплата пенсий и задолженностей, вопросы, связанные с работой мобильного оператора связи Vodafone, а также закон об особом статусе Донбасса.

Напомним, подгруппа по вопросам безопасности долгое время не могла преступить к полноценной работе (подробнее).