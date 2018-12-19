2018-12-19T15:24:19+03:00
Политика

В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности

При этом работа гуманитарной подгруппы и подгруппы по экономическим вопросам давно началась
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сегодня, 19 декабря, в столице Белоруссии проходит очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. На данный момент точно известно, что к своей работе приступили подгруппы по гуманитарным и экономическим вопросам. Между тем начало работы подгруппы по вопросам безопасности задерживается уже который час.

— Представители украинской делегации намеренно затягивают согласование важнейшего вопроса в преддверии Рождественских и новогодних праздников – возобновление обязательств сторон по соблюдению всеобъемлющего режима прекращения огня, а также согласование сопутствующих ему дополнительных мер его усиления и контроля, — сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.

Когда начнётся полноценная работы подгруппы по вопросам безопасности пока не понятно, но решения должны привести к установлению нового перемирия.

По последней информации, Республики Донбасса предложили Украине установить новое перемирие уже с этой субботы, 22 декабря.

Напомним, что в подгруппе по вопросам безопасности не оставляют надежд на проведение большого обмена пленными до Нового Года (подробнее).

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