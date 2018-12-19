В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Сегодня, 19 декабря, в столице Белоруссии проходит очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. На данный момент точно известно, что к своей работе приступили подгруппы по гуманитарным и экономическим вопросам. Между тем начало работы подгруппы по вопросам безопасности задерживается уже который час.
— Представители украинской делегации намеренно затягивают согласование важнейшего вопроса в преддверии Рождественских и новогодних праздников – возобновление обязательств сторон по соблюдению всеобъемлющего режима прекращения огня, а также согласование сопутствующих ему дополнительных мер его усиления и контроля, — сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.
Когда начнётся полноценная работы подгруппы по вопросам безопасности пока не понятно, но решения должны привести к установлению нового перемирия.
По последней информации, Республики Донбасса предложили Украине установить новое перемирие уже с этой субботы, 22 декабря.
Напомним, что в подгруппе по вопросам безопасности не оставляют надежд на проведение большого обмена пленными до Нового Года (подробнее).