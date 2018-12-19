Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия

19 Дек. 14:50 2018-12-19T14:50:28+03:00

Главы двух Республик договорились о сотрудничестве и совместной работе над мирным признанием их независимости

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В ходе официальных мероприятий Глава ЛНР наградил Президента Республика Южная Осетия Анатолия Бибилова Орденом Дружбы.

— Это Орден Дружбы под номером один. Вы нас признали первыми и единственными, и вы единственные, кто получил от ЛНР орден, — обратился Пасечник к Анатолию Бибилову.

Кроме того, лидеры обеих Республик договорились вместе идти к мирному признанию их независимости мировым сообществом. Президент Южной Осетии даже вызвался продвигать интересы ЛНР на мировой арене.

— Республика Южная Осетия, где бы она ни была представлена, на каких площадках мы бы ни общались, мы всегда будем продвигать интересы ЛНР, — заверил гостей Анатолий Бибилов.

Сегодня, 19 декабря, в Цхинвале Леонид Пасечник и Анатолий Бибилов, а в их лице ЛНР и Республика Южная Осетия, подписали оговор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Он в полной мере охватывает все сферы сотрудничества двух государств.

Напомним, что подписание этого говора планировалось обеими Республиками последние несколько лет (подробнее).