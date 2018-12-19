Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре

19 Дек. 14:11 2018-12-19T14:12:07+03:00

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Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева показал сегодня воспитанникам столичного детского дома № 1 восстановленный новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли", сообщает ЛИЦ.

Перед началом спектакля в фойе театра юных зрителей встретила Снегурочка, ее помощник Пингвин и Дед Мороз. Вместе с мальчишками и девчонками они перенеслись в жаркую Индию и помогли богине благополучия, изобилия, процветания, богатства, удачи и счастья в индуизме Лакшми вернуть волшебный посох, который украла грозная богиня-воительница Дурга.

После небольшой интермедии ребята оправились в зал, где на сцене артисты театра имени Луспекаева показали им историю об индийском мальчике, которого родители бросили в джунглях, спасаясь от тигра Шерхана.

- Мы думали, чем же нам приятным удивить наших деток в стужу, в холод и решили поставить спектакль "Маугли". Это восстановленный спектакль, до войны он у нас был, но это были совершенно другие артисты и даже совершенно другой посыл. Чтобы согреть душу мы решили сделать такой теплый, хороший спектакль, - рассказала заместитель директора луганского театра Алина Амелина.

- Доброта, поражение зла перед правдой, доброй, заботой и любовью в этом спектакле более ярко выражается, потому что все, что делают артисты на сцене – это во имя любви, ради любви, для любви, - подчеркнула она.

Замдиректора отметила, что режиссером-постановщиком спектакля, в котором задействовано порядка 30 артистов, является заслуженная артистка ЛНР Светлана Степкина, она же исполняет роль пантеры Багиры.

Маугли играют Иван Шварев, известный луганским зрителям по спектаклям "Невесты на выбор", "Смешные деньги", "Приключения Ежика и его друзей" и Владислав Солодилов, исполнявший роли в "Самой доброй сказке", "Двенадцатой ночи", "Лапте, Соломинке и Пузыре".

Юным зрителям предстояло узнать, что же произойдет с Маугли после того, как волки приняли его в свою стаю и с какими трудностями он столкнулся, о том, как пантера Багира и медведь Балу стали для индийского мальчика настоящими верными друзьями и почему тигр Шерхан и шакал Табаки стали для Маугли заклятыми врагами.

После спектакля в фойе театра воспитанников детского дом №1 ждал Святой Николай Чудотворец, который вручил им сладкие новогодние подарки. После этого автобус русского драмтеатра отвез ребят в детдом.