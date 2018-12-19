Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией

19 Дек. 13:55 2018-12-19T13:55:43+03:00

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Сегодня, 19 декабря, ЛНР и Южная Осетия подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом сообщает пресс-служба МИД ДНР. Подписи под документом поставили Главы двух Республик Анатолий Бибилов и Леонид Пасечник.

- Соглашение даст дополнительный импульс в развитии взаимодействия всех ветвей власти, — сказал Бибилов.

Подписание рамочного Договора состоялось в рамках первого официального визита Главы ЛНР в Южную Осетию. В состав делегации ЛНР входят Председатель Народного Совета Денис Мирошниченко и и.о. иинистра иностранных дел Владислав Дейнего.

Напомним, 11 мая 2017 года между Донецкой Народной Республикой и Республикой Южная Осетия был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который призван поднять отношения между государствами на новый официальный уровень с учетом коренных национальных интересов народов обоих государств. После ратификации Договор приобрел силу Закона Донецкой Народной Республики, а изложенные в нем нормы теперь будут имплементированы в правовую систему Республики. Новый статус Договора позволит органам государственной власти более детально урегулировать правоотношения между государствами в политической, торгово-экономической, социально-гуманитарной, культурной и других областях, а также оказать поддержку в случае агрессии, что является актуальным на текущий момент.