Юные воришки сигарет задержаны в Снежном

19 Дек. 13:20 2018-12-19T13:20:18+03:00

Подростки разбили окно и похитили табачных изделий на 4 тысячи рублей

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Сотрудники полиции в Снежном задержали несовершеннолетних воришек

Правоохранители установили причастность четверых подростков к краже табачных изделий из магазина. За содеянное им грозит уголовная ответственность.

В дежурную часть Снежнянского ГО обратился владелец одного из магазинов города с заявлением о том, что неизвестными лицами была совершена кража табачных изделий. Сумма причиненного ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Старший участковый инспектор сектора участковых инспекторов полиции Снежнянского ГО Дмитрий Борисовский по «горячим следам» установил личности, местонахождение и задержал четверых несовершеннолетних, обоснованно подозреваемых в совершении данного преступления. Установлено, что парни возрастом от 13 до 16 лет в вечернее время суток пришли к магазину, разбили окно и через решетку похитили табачные изделия.

Действия злоумышленников квалифицируются согласно ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Стражи порядка изъяли похищенные табачные изделия. После проведения ряда следственных действий они будут возвращены законному владельцу.