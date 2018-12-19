2018-12-19T11:39:33+03:00
Политика

Обмен пленными снова на повестке дня в минских переговорах

ДНР будет продолжать настаивать на проведение большого обмена пленными до Нового Года
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сегодня, 19 декабря, в Минске должна состояться очередная встреча Контактной группы в Минске. В гуманитарной подгруппе по традиции будут обсуждать обмен пленными.

— В рамках заседания гуманитарной подгруппы планируется обсуждение таких вопросов, как скорейшее проведение второго этапа обмена пленными в формате «всех установленных на всех установленных», — заявила Дарья Морозова – омбудсмен ДНР.

Представители Республики надеются на то, что сегодня в Минске украинская сторона оставит свои провокации и политические уловки и будет следовать соглашениям.

Кроме того, на заседании представители ДНР поднимут вопросы возвращения Киевом документов лицам, освобожденным из плена, нового этапа передачи заключенных украинской стороне, а также организации поиска пропавших без вести в ходе конфликта жителей региона.

Напомним, что во время прошлой минской встречи ДНР предложила Украине провести обмен пленными 27 декабря 2018 года. Ответа до сих пор не последовало.

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