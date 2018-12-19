Будут ли расти цены на мясо в Донецке?

19 Дек. 11:10 2018-12-19T11:10:13+03:00

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Об этом заявил министр доходов и сборов Евгений Лавренов в интервью Официальному сайту ДНР.

- Высока вероятность, что цены на мясо будут расти. Это мировая тенденция. В ДНР снижена пошлина и мы сдерживаем на внутреннем рынке рост цен на зерно. При необходимости пошлина может быть еще ниже. «Подушку безопасности» мы всё равно себе оставили, чтобы нашему населению было не так тяжело, если мировая тенденция продолжится в связи с неурожаем, — сообщил министр.

Также по словам Лавренова, аналогичные меры предусмотрены и в случае возможного роста цен на топливо.

Очевидно, что и на муку цены в магазинах должны были вырасти не на 2-3 рубля за килограмм, как это случилось осенью. Скорее всего, на дефицит муки повлияли несколько обстоятельств: производители в надежде на новые цены придержали зерно, а следом мукомольные предприятия и торговцы – муку. Эта ситуация наложилась на ажиотаж среди дончан, которые решили запастись мукой в ожидании роста цен и большой войны. Подробнее в материале нашего корреспондента.