2018-12-19T11:10:13+03:00
Экономика

Будут ли расти цены на мясо в Донецке?

Все зависит от цен на зерно
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Самое доступное мясо может подорожать. Фото: iamcook.ruСамое доступное мясо может подорожать. Фото: iamcook.ru
Изменить размер текста:

Об этом заявил министр доходов и сборов Евгений Лавренов в интервью Официальному сайту ДНР.

- Высока вероятность, что цены на мясо будут расти. Это мировая тенденция. В ДНР снижена пошлина и мы сдерживаем на внутреннем рынке рост цен на зерно. При необходимости пошлина может быть еще ниже. «Подушку безопасности» мы всё равно себе оставили, чтобы нашему населению было не так тяжело, если мировая тенденция продолжится в связи с неурожаем, — сообщил министр.

Также по словам Лавренова, аналогичные меры предусмотрены и в случае возможного роста цен на топливо.

Очевидно, что и на муку цены в магазинах должны были вырасти не на 2-3 рубля за килограмм, как это случилось осенью. Скорее всего, на дефицит муки повлияли несколько обстоятельств: производители в надежде на новые цены придержали зерно, а следом мукомольные предприятия и торговцы – муку. Эта ситуация наложилась на ажиотаж среди дончан, которые решили запастись мукой в ожидании роста цен и большой войны. Подробнее в материале нашего корреспондента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном