2018-12-19T10:53:10+03:00
Общество

Ольга Макеева посетила Донецкий центр реабилитации и узнала о его проблемах

Вице-спикер Парламента ДНР поздравила сотрудников и юных пациентов центра с Днём Святого Николая и пообещала найти решения озвученных проблем
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: Народный Совет ДНРФОТО: Народный Совет ДНР
Изменить размер текста:

Вчера, 18 декабря, Вице-спикер Парламента Донецкой Народной Республики посетила с рабочей встречей Донецкий центр реабилитации, чтобы поздравить сотрудников и юных пациентов с Днём Святого Николая и, самое главное, узнать о проблемах центра.

— Пусть святой Николай оберегает вас, дарит счастье и надежду на лучшее, вдохновляет на добрые поступки. Даже в самые трудные минуты не переставайте верить в чудо, в свою мечту, и знайте: она обязательно осуществится! — обратилась Ольга Макеева к сотрудникам и пациентам центра.

Сотрудники центра озвучили Макеевой ряд проблематичных вопросов. В частности, — материально-технического обеспечения санатория, организацию направления из городов ДНР детей на лечение в центр, а также увеличение уровня заработной платы.

— Задача представителей органов власти – услышать каждого жителя Республики и найти подходящее решение озвученной проблемы, — отметила Ольга Макеева.

Напомним, что на данный момент в Донецком реабилитационном центре проходят лечение 36 юных пациентов. В тоже время он рассчитан на 60 детей в возрасте от 6 до 16 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном