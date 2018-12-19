Ольга Макеева посетила Донецкий центр реабилитации и узнала о его проблемах

19 Дек. 10:53 2018-12-19T10:53:10+03:00

Вице-спикер Парламента ДНР поздравила сотрудников и юных пациентов центра с Днём Святого Николая и пообещала найти решения озвученных проблем

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Вчера, 18 декабря, Вице-спикер Парламента Донецкой Народной Республики посетила с рабочей встречей Донецкий центр реабилитации, чтобы поздравить сотрудников и юных пациентов с Днём Святого Николая и, самое главное, узнать о проблемах центра.

— Пусть святой Николай оберегает вас, дарит счастье и надежду на лучшее, вдохновляет на добрые поступки. Даже в самые трудные минуты не переставайте верить в чудо, в свою мечту, и знайте: она обязательно осуществится! — обратилась Ольга Макеева к сотрудникам и пациентам центра.

Сотрудники центра озвучили Макеевой ряд проблематичных вопросов. В частности, — материально-технического обеспечения санатория, организацию направления из городов ДНР детей на лечение в центр, а также увеличение уровня заработной платы.

— Задача представителей органов власти – услышать каждого жителя Республики и найти подходящее решение озвученной проблемы, — отметила Ольга Макеева.

Напомним, что на данный момент в Донецком реабилитационном центре проходят лечение 36 юных пациентов. В тоже время он рассчитан на 60 детей в возрасте от 6 до 16 лет.