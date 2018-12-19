За вторник украинские силовики выпустили более ста боеприпасов по территории ДНР

19 Дек. 09:48 2018-12-19T09:48:41+03:00

Украинская армия 18 раз нарушила режим прекращения огня. Обстрелы велись на всех направлениях

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Вооружённые силы Украины как стреляли, так и стреляют и останавливаться не собираются. За прошедшие сутки было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина); Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Трудовские, Спартак), Старомихайловка, Жабичево, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В общей сложности по территории Республики выпустили 110 единиц боеприпасов, среди которых миномёты калибром 82 миллиметра, РПГ и СПГ, БМП и БТР, АГС, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, что прошлой ночью, с 17 на 18 декабря, погиб мирный житель посёлка Трудовские, что на западе Донецка (подробнее)