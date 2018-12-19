2018-12-19T09:48:41+03:00
Политика

За вторник украинские силовики выпустили более ста боеприпасов по территории ДНР

Украинская армия 18 раз нарушила режим прекращения огня. Обстрелы велись на всех направлениях
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вооружённые силы Украины как стреляли, так и стреляют и останавливаться не собираются. За прошедшие сутки было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина); Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Трудовские, Спартак), Старомихайловка, Жабичево, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В общей сложности по территории Республики выпустили 110 единиц боеприпасов, среди которых миномёты калибром 82 миллиметра, РПГ и СПГ, БМП и БТР, АГС, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, что прошлой ночью, с 17 на 18 декабря, погиб мирный житель посёлка Трудовские, что на западе Донецка (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном