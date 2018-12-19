ВСУ трижды обстреляли село-призрак в ЛНР за прошедшие сутки

19 Дек. 09:00 2018-12-19T09:00:57+03:00

Посёлок Желобок подвергся обстрелам из миномётов, АГС, СПГ и другого вооружения

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Украинские силовики продолжают вести ежедневные обстрелы по территории ЛНР. Вчера, 18 декабря, под огонь попал посёлок Желобок, по которому Вооружённые силы Украины открывали огонь три раза.

В 08:00 населённый пункт подвергся мощному миномётному обстрелу. Украинская армия использовала 31 мину калибром 120 миллиметров и 16 мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, было произведено 6 выстрелов из СПГ-9, использовались АГС-17 и стрелковое оружие.

День в Желобке, где не осталось ни одного мирного жителя, прошёл спокойно. Новый обстрел начался в 19:55. В ход пошло СПГ-9 (11 выстрелов) и стрелковое оружие.

Последний обстрел населённого пункта Украина провела в 23:45. В этот раз украинские силовики задействовали АГС-17, СПГ-9 (9 выстрелов) и стрелковое оружие.

— Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК.

Напомним, что сутками ранее, 17 декабря, Вооружённые силы Украины три раза нарушили режим прекращения огня, открыв огонь по населённым пунктам Золотое-5, Логвиново и Желобок. Информация о пострадавших или разрушениях пока не сообщалась.