2018-12-19T08:18:52+03:00
Звезды

Новый год 2019 в Донецке: что посмотреть

Краеведческий музей Донецка открывает новую выставку
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Музей ждет гостей.Музей ждет гостей.
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В преддверии новогодних праздников, 19 декабря, в Донецком республиканском краеведческом музее состоится открытие выставки творческого объединения художников и народных умельцев «Вдохновение» «Праздник пожеланий и чудес». Организаторы выставки – Донецкий республиканский краеведческий музей и Республиканский дом народного творчества и кино.

Вниманию посетителей выставки будет представлено свыше 150 работ, авторами которых выступили более 50 народных умельцев. Каждая работа по-своему неповторима: в экспозиции можно увидеть шерстяную живопись, традиционные куклы, валяние, вязание, кружево, резьбу по дереву, художественную ковку, традиционную вышивку, живопись, работы в технике стимпанк и др.

Работа выставки продлится до 20 января 2019 г.

Время:14:00

Адрес: г. Донецк, улица Челюскинцев, 189-а (холл первого этажа)

Тел.:071-375-93-76, Анна

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