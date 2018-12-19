Спецслужбы Украины планируют провести диверсию на экологически опасных предприятиях Донбасса
Разведка ДНР получила новые свидетельства, подтверждающие подготовку Киевом под руководством западных кураторов масштабной диверсии на экологически опасных объектах Донбасса. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин.
- Спецслужбы Украины планируют провести диверсию на экологически опасных предприятиях вблизи линии соприкосновения сторон с последующим обвинением в преступлении России и республик Донбасса. Это, прежде всего предприятия, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества, — отметил он.
В качестве другого варианта, по его словам, «рассматривается применение боевого отравляющего вещества, якобы выпущенного с территории ДНР».
- Есть данные, что американцами для придания правдоподобности обвинениям ДНР и России уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами. Считаю, что целью провокации является развязывание боевых действий на Донбассе и отмена выборов президента Украины, шансов на победу в которых у Порошенко нет, — подчеркнул Пушилин.
Он подчеркнул, что «операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании».
- Обращаемся к мировому сообществу, ООН, ОБСЕ и другим гуманитарным миссиям с призывом не допустить развязывания широкомасштабных военных действий на Донбассе, — заключил Пушилин.