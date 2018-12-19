Спецслужбы Украины планируют провести диверсию на экологически опасных предприятиях Донбасса

19 Дек. 08:13 2018-12-19T08:13:18+03:00

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Разведка ДНР получила новые свидетельства, подтверждающие подготовку Киевом под руководством западных кураторов масштабной диверсии на экологически опасных объектах Донбасса. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Спецслужбы Украины планируют провести диверсию на экологически опасных предприятиях вблизи линии соприкосновения сторон с последующим обвинением в преступлении России и республик Донбасса. Это, прежде всего предприятия, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества, — отметил он.

В качестве другого варианта, по его словам, «рассматривается применение боевого отравляющего вещества, якобы выпущенного с территории ДНР».

- Есть данные, что американцами для придания правдоподобности обвинениям ДНР и России уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами. Считаю, что целью провокации является развязывание боевых действий на Донбассе и отмена выборов президента Украины, шансов на победу в которых у Порошенко нет, — подчеркнул Пушилин.

Он подчеркнул, что «операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании».

- Обращаемся к мировому сообществу, ООН, ОБСЕ и другим гуманитарным миссиям с призывом не допустить развязывания широкомасштабных военных действий на Донбассе, — заключил Пушилин.