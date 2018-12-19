Взгляд военкора: для Украины эта война не будет победоносной

19 Дек. 07:45 2018-12-19T17:15:51+03:00

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Во-первых, Порошенко – безусловно, подлец, но явно не идиот. Тем более, не идиоты его кураторы. Победоносной войны не будет – наши бойцы готовы стоять насмерть и, в случае приказа перейти в контрнаступление, всё закончится полным разгромом ВСУ – таким разгромом, по сравнению с которым «Иловайский котёл» покажется играми в песочнице.

Выйти к российской границе в поисках спасения смогут разве что остатки перемолотых подразделений ВСУ. Стоит вспомнить и недвусмысленное прямое всем желающим разжечь большую войну предупреждение Владимира Путина: «Это вызовет тяжелые последствия для украинской государственности в целом…»

Во-вторых, с политической точки очередной разгром ВСУ приведёт не поднятию рейтинга Порошенко, а к полному его обнулению и утрате остаточных политических перспектив нынешнего киевского режима. Это все – внутри и вовне Украины – понимают. В первую очередь, как свидетельствуют данные перехватов, понимают это военнослужащие украинской армии, не желающие в угоду чьим-то политическим амбициям превращаться в перегной. А главное, большая, с непредсказуемыми последствиями война только ради сохранения у власти нынешних правителей Украины категорически не нужна ведущим странам Евросоюза.

Что же тогда происходит на самом деле? Чем вызван инцидент в Керченском проливе, введение украинской элитой военного положения и эскалация напряжения на южных границах Донецкой Республики? В чём главная причина такого именно сейчас давления на Россию?

Скоро истекают контракты на поставку газа европейцам по ГТС Украины. ГТС, по сути, уже является собственностью ТНК, принадлежащих представителям элиты США – кровно заинтересованным в получении прибыли с имеющейся трубы и всячески противодействующим России в реализации проектов строительства газопроводов в обход Украины.

Сжиженный американский газ с одной стороны, контроль над украинской трубой – идеальные клещи для того, чтобы навсегда сохранить Европу в зависимом от США положении.

А развязывание войны в непосредственной близости от границ РФ – лишь один из способов добиться от России уступок в споре о соотношении объёмов поставок и степени контроля европейского рынка газа.