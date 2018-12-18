2018-12-18T19:13:01+03:00
Политика

Сегодня ВСУ дважды за день обстреляли Спартак

Украинские силовики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
За время боевых действий население Спартака сократилось в 50 раз. Фото: ВКонтактеЗа время боевых действий население Спартака сократилось в 50 раз. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Сегодня вечером, 18 декабря, ВСУ в очередной раз обстреляли северный пригород Донецка - Спартак. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 17:05 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Авдеевка – Спартак. Всего украинские силовики выпустили четыре мины калибром 82 миллиметра, - сообщили в СЦКК.

Кроме того, вечером ВСУ открыли огонь и по горловскому поселку шахты имени Гагарина. Они применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ 22 раза нарушили «перемирие», выпустив по ДНР более 200 боеприпасов. Под огнем украинских силовиков были Спартак, Ясиноватая, Крутая Балка, горловские поселки Зайцево и Доломитное, а также Ленинское, Саханка и Коминтерново.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как украинские спецслужбы собираются развязать войну в Донбассе
В ДНР состоится традиционная новогодняя акция «Молодежь – детям!»
Пригнать авто из России в ДНР стало проще
В Донецке в преддверии Дня святого Николая поздравили детей из «Теремка»
Британский спецназ охотится на бойцов ДНР
Бойцов ВСУ обучают инструкторы из США и Канады
Отчет ОБСЕ: В Донбасс прибыли более ста украинских танков и бронетранспортеров
ЛНР готова обменять пленных к Новому году
В Макеевке задержали подозреваемого в краже и мошенничестве
Обстрелы ЛНР: ВСУ три раза за сутки нарушили «перемирие»
На Трудовских погиб мирный житель
Кому в Луганске положены детские новогодние подарки
В Луганске эпидемия ОРВ
Бату Хасиков собирается провести в ДНР большой молодежный фестиваль культуры и спорта
Вопросы к предстоящей «Прямой линии» с Главой ДНР поступили из пяти стран мира
В ЛНР определён неснижаемый запас пшеницы, который обеспечит безопасность Республики
Проверка «Теплиц Донбсса»: тонны овощей сгнили в полях «по причине низкого уровня организации производства»
День народного единства объявлен выходным в Республике
ДНР и ЛНР создадут единый центр управления железной дорогой
НМ ДНР гарантирует соблюдение тишины на время ремонта водопровода
В Луганский зоопарк прибыло пополнение – два песца
За прошедшую неделю ВСУ дважды использовали ударные беспилотники
Для наступления в Донбассе Украина отправила под Горловку 20 тысяч военных
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: названа новая дата наступления ВСУ - 24-25 декабря
В результате ДТП в Юнокоммунаровске погибло два человека
Сотрудники министерств ДНР приняли участие в фестивале ГТО в Донецке
Самый большой университет Республики распахнул свои двери для более чем 600 абитуриентов
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более четырёхсот боеприпасов