Сегодня ВСУ дважды за день обстреляли Спартак

18 Дек. 19:13 2018-12-18T19:13:01+03:00

За время боевых действий население Спартака сократилось в 50 раз. Фото: ВКонтакте

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Сегодня вечером, 18 декабря, ВСУ в очередной раз обстреляли северный пригород Донецка - Спартак. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 17:05 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Авдеевка – Спартак. Всего украинские силовики выпустили четыре мины калибром 82 миллиметра, - сообщили в СЦКК.

Кроме того, вечером ВСУ открыли огонь и по горловскому поселку шахты имени Гагарина. Они применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ 22 раза нарушили «перемирие», выпустив по ДНР более 200 боеприпасов. Под огнем украинских силовиков были Спартак, Ясиноватая, Крутая Балка, горловские поселки Зайцево и Доломитное, а также Ленинское, Саханка и Коминтерново.