Пригнать авто из России в ДНР стало проще

18 Дек. 16:03 2018-12-19T03:53:51+03:00

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Депутаты НС ДНР рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 304 Закона ДНР «О таможенном регулировании в ДНР».

Законопроект направлен на упрощение процедуры временного ввоза гражданами, зарегистрированными и постоянно проживающими на территории ДНР, транспортных средств личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных государств, на таможенную территорию ДНР. Помимо этого, согласно законопроекту, вводится единая ставка таможенной пошлины за ввоз таких транспортных средств. Ставка даст возможность дифференцировать оплату ввозной таможенной пошлины и будет способствовать пополнению Республиканского бюджета ДНР.

Согласно изменениям, на таможенную территорию ДНР разрешается ввоз ТС на срок до одного года под письменное обязательство об их обратном вывозе при условии письменного декларирования, после уплаты ввозной таможенной пошлины и других налогов. Ввозная таможенная пошлина и другие сборы уплачиваются в размере 10% от суммы ввозной таможенной пошлины и других налогов, которые подлежали бы уплате при выпуске ТС личного пользования в свободное обращение на таможенной территории ДНР, рассчитанной на дату помещения его в таможенный режим временного ввоза. Оплата ввозной таможенной пошлины осуществляется единоразово при проведении таможенного оформления и действует на протяжении 365 дней.

По словам депутата Сергея Сверчкова (фракция «Свободный Донбасс»), на автомобили, зарегистрированные в странах – участниках Евразийского экономического союза, в том числе Российской Федерации, обязанность уплаты пошлины не распространяется. Депутаты приняли законопроект в двух чтениях в целом.

Далее Закон «О внесении изменения в статью 304 Закона ДНР «О таможенном регулировании в ДНР» направят на подпись Главе ДНР.