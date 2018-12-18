Британский спецназ охотится на бойцов ДНР

18 Дек. 15:04 2018-12-18T15:04:24+03:00

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На Горловском направлении присутствуют кадровые военнослужащие Великобритании, в частности, одно из подразделений специального назначения – «Специальной авиадесантной службы». Данное подразделение привлекается для ведения разведки и участвует в контртеррористических мероприятиях, сообщил начальник пресс-службы УНМ Даниил Безсонов.

- По нашим данным, военнослужащие «САС» прибыли для проведения спецоперации по похищению на территории Республики представителей командования и военнослужащих Народной милиции. Чтобы в последующем выдать их в качестве кадровых военнослужащих ВС РФ. Однако, хочу огорчить данных специалистов, и сообщить, что для них приготовлен ряд неприятных сюрпризов. А самым большим позором может стать – попадание в плен к нашим военнослужащим и представление их, как доказательство непосредственного участия войск НАТО в гражданской войне на стороне террористического режима олигарха Порошенко, - сказал Даниил Безсонов.