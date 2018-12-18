Бойцов ВСУ обучают инструкторы из США и Канады

18 Дек. 13:59 2018-12-18T13:59:43+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Военные инструкторы из США и Канады обучают украинских силовиков, дислоцирующихся в Попасной. Об этом в ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что «руководство Украины не оставляет намерений силового решения конфликта на Донбассе, для чего прибегает к услугам иностранных наемников».

- По нашим данным в районе дислокации второго батальона 14-й бригады ВСУ в Попасной отмечена группа военных инструкторов из США и Канады до 15 человек», - сообщил Осадчий.

Ранее атаман Международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов завил, что Австралия и Франция осуществляют подготовку наемников для участия в так называемой «ООС», а также передал соответствующие материалы в Генпрокуратуру ЛНР.